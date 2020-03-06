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Происшествия

"Начала кричать и обвинять": блогер-фармацевт отыгралась на дочке из-за смерти мужа на банной вечеринке в Москве

Екатерина Диденко. Фото: instagram.com/didenko.katerina
После кремации супруга Екатерина Диденко сообщила, что ее дети заболели. Сын захворал до роковой банной вечеринки, а наследница заразилась от него. 
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После жуткого инцидента молодая вдова продолжает делиться эмоциями в своем инстаграм-аккаунте. Она призналась, что ощущение боли в ее душе сменилось на пустоту. Затем она выместила переживания на дочери, которая плохо себя чувствовала. 

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Малышку вырвало, и это вызвало гнев родительницы. "Я на нее сорвалась, начала кричать и обвинять, хотя она ни в чем не виновата", – поделилась Диденко. Она отметила, что не понимает, зачем так поступила, потом она попросила прощения у ребенка.

Блогер рассказала, что после злополучной банной вечеринки может уснуть только под таблетками. Она уже оправилась от шока, но пока не может понять, как ей жить дальше.

Девушка попросила всех, кого ее слова как-то задели, отписаться от нее в "Инстаграм". Вдова утверждает, что ей становится легче, когда она делится своим горем в Сети.

Напомним, трагедия на банной вечеринке в столице произошла 28 февраля. Валентин Диденко решил устроить супруге сюрприз и высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. В итоге из-за химической реакции он и двое других гостей получили отек легких и скончались. 

Автор: 6 марта 2020, 08:15

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