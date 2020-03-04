"Дотянул": блогер-фармацевт назвала шокирующую причину смерти мужа на банной вечеринке в Москве

Вдова рассказала, почему столько времени уделяет в период траура соцсетям. По словам Екатерины, от записей в "Инстаграм" ей становится легче после пережитой трагедии на банной вечеринке в честь дня ее рождения. Кроме того, не замыкаться в себе, а как можно больше общаться посоветовала Диденко и психолог.
Блогер рассказала, что встречается каждый день с друзьями, которые были на роковых именинах. А вот когда девушка остается одна, ей очень больно, и она плачет. По ее словам, такую боль она не чувствовала никогда в жизни. При этом блогер заверила, что не собирается топить горе в алкоголе или сводить счеты с жизнью, сообщает Life.ru.
Вдова уверена, что пережить смерть мужа ей поможет только время. Кроме того, ей есть ради кого жить – у фармацевта двое маленьких детей.
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