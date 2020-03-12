В московском автосервисе произошел пожар

В центре Москвы в стенах автосервиса произошел пожар. Огонь распространился на территории около сотни квадратных метров.
По данным издания "Вечерняя Москва", сведений о жертвах и пострадавших не появлялось. Пожарным удалось оперативно устранить воспламенение.
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