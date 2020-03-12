Четыре человека сгорели заживо при пожаре в Бурятии

Накануне вечером в одном из многоквартирных домов в Бурятии произошел пожар. Огонь унес жизни четырех человек, сообщает телеканал "360".
В ходе расследования стало известно, что очаг возгорания находился в квартире, где проживали женщина и двое мужчин. В день трагедии они распивали спиртное. Во время пожара один из мужчин проснулся и успел выбежать из дома, остальных жильцов постигла печальная участь. Помимо них погибли еще двое мужчин, которые проживали этажом выше. Пожар удалось потушить в течение часа силами 24 сотрудников МЧС.
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