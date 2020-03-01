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Происшествия

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве

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Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве. Теперь анализы пациента будут направлены в новосибирский "Вектор".

По данным телеграм-канала "Baza", парня держали в общей палате вместе с ещё несколькими пациентами. Если диагноз все-таки подтвердится, существует огромная вероятность, что они все были заражены. Стоит отметить, что зараженный вернулся из Италии 18 февраля. Парень чувствовал себя не очень хорошо. На это обратила внимание комендант общежития, где он живет, и вызвала врачей.

1 марта 2020, 19:00

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