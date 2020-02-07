Спавшую с родным отцом девушку изнасиловал ее дед

16-летняя пострадавшая рассказала, что над ней совершил сексуальное насилие родной дед. Также девушка призналась, что в январе нынешнего года у нее случился половой акт с отцом. Она согласилась на это добровольно, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.
Примечательно, что этот раз не был единственным. Девушка в последствие еще раз вступала в любовную связь с родителем.
Отметим, пострадавшая проживает со своей матерью отдельно от родственников мужского пола. На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента,
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