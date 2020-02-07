Россиянин сжег соседский автомобиль за просьбу не шуметь

В московском районе Зюзино один из жителей поджег автомобиль своих соседей за то, что те упрекнули его в нарушении порядка. 32-летний мужчина слушал музыку на высокой громкости, сообщает Vse42.ru.
Однако москвича эта претензия вывела из себя, из-за чего он решил жестоко отомстить недовольным жильцам. Позже выяснилось, что злоумышленник был ранее судим. Вскоре мужчину задержали полицейские. В отделении МВД он признался в содеянном. В отношении поджигателя было заведено уголовное дело.
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