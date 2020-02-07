Депутат Госдумы РФ Хайруллин разбился на вертолете под Казанью

Заместитель председателя Госдумы России по аграрной политике Айрат Хайруллин погиб в пятницу при крушении вертолета Bell 407 под Казанью. В столице Татарстана он находился по рабочим вопросам, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным СМИ, воздушное судно пропало с радаров вскоре после вылета в Лаишевском районе республики. На место происшествия выдвинулась группа спасателей. Машину обнаружили упавшей в лесу в 30 километрах от Казани. По предварительным данным, в вертолете находились трое человек: пилот и двое пассажиров. Двоим людям удалось выжить, их отправили в больницу. Состояние пострадавших оценивается как крайне тяжелое.
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