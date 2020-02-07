Самолет задавил человека в аэропорту Таиланда

В аэропорту Бангкока произошел курьезный и трагический инцидент. Самолет тайской авиакомпании Nok Air раздавил водителя буксира, который двигал авиалайнер, сообщает ТВ Центр..
Тягач перемещал воздушное судно к взлетно-посадочной полосе. В какой-то момент машину пришлось остановить по техническим причинам, но самолет продолжил ехать по инерции. В результате водитель буксира оказался под шасси и был раздавлен, он скончался на месте. Его напарник получил травмы. Пассажирам авиалайнера пришлось ждать другого рейса.
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