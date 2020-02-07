Ожоги и синяки: труп россиянки обнаружили в центре Милана

Тело 34-летней россиянки обнаружено в ее квартире в центре Милана. Мертвую женщину нашел отец девушки.
На трупе правоохранители заметили синяки и ожоги, а лицо россиянки было в крови. Экспертам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, пишет РИА ФАН.
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