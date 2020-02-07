В результате крушения самолета на Аляске погибли 5 человек

Легкомоторный самолет упал недалеко от города Бетел в штате Аляска. В результате ЧП погибли пять человек.
По данным телеканала "360", самолет летел в населенный пункт Кипнук из города Бетел. На борту находился пилот и четыре пассажира.
Легкомоторный самолет упал недалеко от города Бетел в штате Аляска. В результате ЧП погибли пять человек.
По данным телеканала "360", самолет летел в населенный пункт Кипнук из города Бетел. На борту находился пилот и четыре пассажира.
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