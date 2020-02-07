Бывшего худрука Большого театра ограбили в центре Москвы на крупную сумму

Бывший худрук Большого театра Сергей Филин лишился 200 тысяч рублей и дорогого лекарства в центре Москвы. Уточняется, что он оставил свой рюкзак в машине и пошел по делам.
Когда балетмейстер вернулся к авто, то увидел разбитое стекло, при этом личных вещей внутри уже не было. По данным телеканала "360", злоумышленник разбил стекло внедорожника Audi, схватил рюкзак и скрылся. Филин сразу вызвал полицейских. По факту случившегося проводятся следственные действия.
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