"Били руками и ногами": в Грозном напали на журналистку "Новой газеты" и ее адвоката

В Грозном совершили нападение на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. По данным ТАСС, ЧП произошло у гостиницы "Континент". "
"Обе женщины были избиты", – цитирует осведомленного источника Москва 24. Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что пострадавшие обратились в дежурную часть. "Новая газета" уточнила, что нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы. "В основном, били именно женщины, руками и ногами", – говорится в сообщении.
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