Остановилось сердце: боровшийся с коронавирусом врач найден мертвым

В Китае 28-летний работник медицинского учреждения был найден мертвым после длительной смены. Молодой человек боролся с коронавирусом десять дней и девять ночей подряд.
Как передает "Царьград", медик дежурил в одном из пунктов проверки температуры на магистрали в провинции Хунань. Также он отвечал за распределение лекарств. По предварительным данным, у врача остановилось сердце от напряженной работы.
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