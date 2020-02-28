Все без сознания: в московском банном комплексе отравились люди
В банном комплексе в Москве произошло отравление минимум четырех человек.
По данным телеграм-канала Mash, граждане кинули в бассейн сухой лед. Произошла химическая реакция, все они отравились. Сейчас пострадавшие без сознания. С ними работают врачи скорой, на месте МЧС и медики.
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