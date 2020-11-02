В Кабуле у здания университета устроили стрельбу

В столице Афганистана зафиксировано ЧП. В прессе пишут, что возле здания образовательного учреждения устроили стрельбу.
Кроме того, по данным издания Москва 24, в городе был зафиксирован взрыв. На месте происшествия работают экстренные службы.
В столице Афганистана зафиксировано ЧП. В прессе пишут, что возле здания образовательного учреждения устроили стрельбу.
Кроме того, по данным издания Москва 24, в городе был зафиксирован взрыв. На месте происшествия работают экстренные службы.
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