В Москве погиб провалившийся в конструкцию моста мужчина

В российской столице произошло ЧП. Уточняется, что погиб гражданин, который провалился в конструкцию железнодорожного моста.
Экспертам предстоит выясниться все обстоятельства случившегося. Подробности происшествия на данный момент не приводятся.
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