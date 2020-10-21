В Китае семья умерла из-за отравления лапшой

В Китае произошла трагедия, которую активно обсуждают в прессе и социальных сетях. Уточняется, что в городе Цзиси целая семья погибла из-за отравления лапшой.
По данным "Царьграда", перед смерью в крови пострадавших был обнаружен токсин. Врачи в течение нескольких дней пытались спасти отравившихся людей, но попытки оказались тщетными, передает "Экспресс газета".
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