В Китае семья умерла из-за отравления лапшой

В Китае произошла трагедия, которую активно обсуждают в прессе и социальных сетях. Уточняется, что в городе Цзиси целая семья погибла из-за отравления лапшой.

По данным "Царьграда", перед смерью в крови пострадавших был обнаружен токсин. Врачи в течение нескольких дней пытались спасти отравившихся людей, но попытки оказались тщетными, передает "Экспресс газета".