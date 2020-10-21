В Грузии злоумышленники захватили заложников в банке

В грузинском городе Зугдиди произошло ЧП. В прессе пишут, что злоумышленники ворвались с банк и захватили заложников.

Некоторым посетителям удалось сбежать самостоятельно. Позже налетчики отпустили стариков. Злоумышленники уже выдвинули требование – они хотят крупную сумму денег, передает "Ura.ru".