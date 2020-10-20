Умер Заслуженный артист России Валерий Топорков

Сегодня театрально сообщество было потрясено трагическим известием. В СМИ пишут, что скончался Заслуженный артист России Валерий Топорков.

Последние дни свое жизни Топорков провел в реанимации, пишет Ura.ru. Уточняется, что с 2018 года у артиста наблюдались серьезные проблемы со здоровьем.