В общежитии МАИ найден мертвый студент

Охранник общежития Московского авиационного института на улице Вилиса Лациса на северо-западе Москвы обнаружил тело 19-летнего студента, передает телеканал "360". Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что предсмертной записки при молодом человеке обнаружено не было. Однако рядом лежал альбом с рисунками мертвых людей.
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