В Москве от укуса осы скончалась известный эколог

Председатель совета московского отделения политической "Партии зеленых" Александра Аставина была обнаружена мертвой в собственной квартире, передает РИА ФАН. 39-летняя женщина общалась с другом по телефону и пила сок. Как выяснилось позже, в коробке пряталась оса.

Насекомое ужалило эколога, о чем та успела сообщить собеседнику, после чего женщина почувствовала себя плохо и связь с ней пропала. Товарищ Александры Аставиной безуспешно пытался ей дозвониться, а затем и лично приехал к ней домой. Когда ему никто не открыл он вызвал спасателей и скорую.

Попав внутрь специалисты обнаружили женщину мертвой. Рядом на столе лежала оса. В соседней комнате все это время спал маленький ребенок. Его передали на попечение родственникам до того времени, пока из мужа не вернется муж Александры Аставиной.