Десятки жертв: Иран нанес новый удар США

В ночь на 8 января войска Ирана выпустили более дюжины баллистических ракет по объектам США в Ираке. По предварительным данным, в результате пострадали база Айн аль-Асад на западе страны и аэродром в Эрбиле на севере Ирака.
Как сообщает телеканал Press TV, погибли 80 человек. Точная информация о количестве жертв еще уточняется, передает телеканал "360".
Ответственность за ракетный удар взял на себя Корпус стражей исламской революции. Представители организации сообщили, что этот шаг стал ответом на спецоперацию Пентагона в аэропорту Багдада, в ходе которой был убит генерал Касем Сулеймани.
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