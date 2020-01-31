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Популярную певицу госпитализировали с подозрением на коронавирус

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Известная певица Елена Князева попала в больницу в Таиланде. Врачи заподозрили у звезды новый вид коронавируса 2019-nCoV.

Артистка рассказала, что почувствовала себя плохо во время выступления на острове Самуи. "Я отработала свой блок, и меня под руки увели в гримерку", – вспомнила Князева.

Через некоторое время звезде стало хуже, и она вызвала медиков. Врачи забрали ее в местную больницу. Артистка пролежала сутки под капельницей. 

Медики подозревали у певицы китайскую пневмонию, но диагноз не подтвердился. "Этиология вируса так и не была установлена, а в выписке отметили, что вирус непонятного происхождения", – цитирует Князеву WomanHit.ru.

Автор: 31 января 2020, 10:06

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