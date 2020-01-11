Скончался кинорежиссер Иван Пассер

Умер Чешский кинорежиссер и сценарист Иван Пассер. Он скончался в возрасте 86 лет в городе Рино в штате Невада, пишет ТАСС.
Стоит отметить, что Пассер был одним из наиболее ярких представителей направления "новая волна" в чехословацком кинематографе. Свой первый фильм "Интимное освещение" он поставил в 1965 году.
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