Вылетевший из Москвы лайнер экстренно сел в Сургуте из-за плохой погоды

В среду, 21 августа, самолет авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Москвы в Надым, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сургута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу воздушной гавани.
Причиной незапланированного приземления стали метеоусловия. Посадка прошла благополучно. Вылет в Надым запланирован в 12:05 по местному времени (10:05 мск), передает URA.ru.
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