В Петербурге загорелся кинотеатр "Аврора"

В Санкт-Петербурге горит здание кинотеатра "Аврора". Об это сообщает RenTV со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Уточняемся, что кинотеатр расположен на Невском проспекте в помещении "Арт-галереи". Огонь распространяется во второму этажу – по перекрытиям. Из здания кинотеатра эвакуированы 10 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.
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