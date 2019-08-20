В страшном ДТП под Волгоградом разбилась семья из Перми

Смертельное ДТП произошло в Волгоградской области на трассе "Волгоград-Котельниково-Сальск". В одном из автомобилей находилась семья из Перми, которая ехала в сторону Чёрного моря, во втором – вторая семья из Тюмени, возвращавшаяся домой с отпуска.

Как установили сотрудники ГИБДД, пермяк за рулём Kia Rio выехал на полосу встречного направления и врезался в Ford Focus. Двухлетняя девочка из последнего автомобиля погибла. 33-летнюю, 5-летнюю и 3-летнего пассажиров Ford госпитализировали. Также в больницу с травмами доставили водителя автомобиля Kia и его 26-летнюю пассажирку. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины происшедшего.