Летевший из Москвы лайнер подал сигнал о ЧП

Самолет авиакомпании Air France, направлявшийся из Москвы в Париж, сообщил о чрезвычайном происшествии на борту. Лайнер сделал вираж и приступил к приземлению в аэропорту Люксембурга.
Airbus A-319 уже прибыл в воздушную гавань. По предварительной информации, экстренная посадка произошла благополучно, пострадавших нет. Причины незапланированного приземления выясняются, передает "Интерфакс".
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