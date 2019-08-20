Офис на севере Москвы обокрали на 1 миллион рублей

На севере столицы неизвестный проник в офис фирмы, проектирующей энергетические объекты. Злоумышленник вскрыл сейф и вынес крупную сумму, принадлежащую директору организации. Ущерб превысил один миллион рублей, уточняет агентство "Москва".
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Личность преступника устанавливается, сообщает "Москва 24".
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