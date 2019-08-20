В Подмосковье загорелся жилой дом

В понедельник, 19 августа, на улице Ленина в Кашире загорелся жилой дом. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия.
К ликвидации возгорания были привлечены десять человек и четыре единицы техники. В результате пожара один человек пострадал. Степень тяжести его состояния не уточняется. Специалисты устанавливают причины возгорания, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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