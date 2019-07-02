Находчивый житель Подмосковья похитил машину при помощи эвакуатора

В Люберцах местный житель украл автомобиль при помощи эвакуатора, сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу МВД. Злоумышленник вызвал эвакуатор для чужого автомобиля. Сотрудник компании погрузил иномарку и доставил ее на место, указанное преступником. Позже тот отвез машину в гаражно-строительный кооператив в Железнодорожном.

Полицейские задержали правонарушителя, изучив записи с камеры видеонаблюдения. Общая сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к похищению.

