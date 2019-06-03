Назван убийца спецназовца в Подмосковье

Полиция установила, что к убийству Никиты Белянкина причастен гражданин Армении. Он недавно обосновался неподалеку от места, где было совершено преступление. Об этом рассказал отец погибшего Алексей Белянкин.
Никита Белянкин вступился за прохожего, которого ночью избивали 15 нетрезвых мужчин. Экс-боец спецназа не смог пройти мимо и предложил мужчинам честный поединок. Однако разъяренная толпа набросилась на спецназовца. Белянкин сделал предупредительный выстрел в воздух, однако это не остановило нападавших. Бойца ударили ножом в сердце, передает "Вечерняя Москва".
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