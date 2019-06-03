Удар ножом в сердце: в Москве боец спецназа погиб в драке с озверевшей толпой
Ефрейтор ГРУ из Новосибирска Никита Белянкин шел с девушкой по Новотушинской улице в деревне Путилково, которая находится прямо у МКАД. По данным Life, он увидел, как у питейного заведения толпа из десяти человек била двух парней.
Никита был человеком не из робкого десятка и решил заступиться за людей, которых уже повалили на землю и добивали ногами. Призывы выяснять отношения в справедливом бою привели к тому, что агрессия толпы переключилась на него. Никиту убили ударом ножа в сердце, передает телеканал "360".
"Царьград" уточняет, что боец пытался отстреливаться от нападавших. Он достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, но это разозлило атакующих. Парень стал стрелять по ногам, однако злоумышленников было слишком много.
Предположительно, в потасовке участвовали выходцы с Кавказа, пишет URA.ru. Друг Белянкина считает, что роковой удар ножом нанес либо владелец, либо работник бара, возле которого произошла драка.
Злоумышленник скрылся с места происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, сообщает RT.
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