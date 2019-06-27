На Ярославском шоссе полыхает огромный склад

Склад площадью более 3 тысяч квадратных метров горит на Ярославском шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы.
По данным ведомства, возгорание произошло около половины девятого. сейчас пожару присвоен второй номер сложности. На месте работают пожарной-спасательные расчеты, сведений о пострадавших и причинах пожара у МЧС пока нет.
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