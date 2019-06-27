На западе Франции неизвестный открыл стрельбу

Мужчина открыл стрельбу в городе Брест на западе Франции. По предварительным данным, два человека получили тяжелые ранения. О жертвах пока информации не поступало, передает радиостанция France Bleu.
Уточняется, что инцидент произошел в районе мечети. Мужчина, устроивший стрельбу, скрылся с места, его ищет полиция. Территория возле мечети оцеплена, в городе объявлен план "Перехват". Другие подробности уточняются. Мотивы и требования преступника неизвестны.
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