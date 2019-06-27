Ядовитый паук до смерти напугал москвичей

Ядовитый паук каракурт напал на пожилую женщину в квартире на западе столицы. Пенсионерку доставили в отделение токсикологии НИИ Склифосовского, сообщает "Московский комсомолец".
Как рассказал сын пострадавшей, паук набросился на нее во время уборки квартиры и укусил в стопу. Мужчина сумел поймать непрошеного гостя, после чего отправился с ним и матерью в больницу.
Специалисты установили, что паук является ядовитым и относится к роду черных вдов. Как правило, эти членистоногие обитают в теплых странах. Москвич предположил, что каракурт попал в квартиру вместе с ягодами – накануне его мать приобрела виноград на рынке.
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