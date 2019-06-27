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Происшествия

Пассажир заснял момент крушения загоревшегося Ан-24

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ/ТАСС
Воздушное судно Ан-24 совершило аварийную посадку на севере Бурятии из-за отказа одного из двигателей. Пассажир успел снять происходящее в салоне самолета на камеру телефона.
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На записи, опубликованной в Сети, воздушное судно покидает взлетно-посадочную полосу, после чего врезается в очистные сооружения. За кадром слышны крики пассажиров. На этом моменте ролик обрывается.

После столкновения со зданием на борту самолета начался пожар. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Известно, что возгорание уже ликвидировали.

В результате ЧП погибли два члена экипажа. Из 43 пассажиров за медицинской помощью обратился 31 человек. Четверо доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу бурятского Министерства здравоохранения.

Лайнер получил серьезные повреждения: его передняя часть полностью разрушена. "Самолет дальнейшей эксплуатации не подлежит", – цитирует источник ТВ Центр.

Автор: Полина Крылова27 июня 2019, 11:24

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