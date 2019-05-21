Десятки тысяч россиян стали жертвами банды лжемедиков

Полиция раскрыла группировку мошенников, выдававших себя за врачей и навязывавших россиянам лечение от якобы смертельных заболеваний, сообщает телеканал "360". Как рассказали в пресс-службе МВД, злоумышленники обзванивали потенциальных жертв и убеждали пройти обследование. Прием в клиниках вели люди без медицинского образования.
По итогам обследований выявлялись "тяжелые заболевания". Пациентов убеждали брать кредиты на дорогостоящие процедуры и лекарства. На удочку преступников попались более 11 тысяч человек, отмечает RT.
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