Кредитору "Югры" досталось от охранников АСВ

Поход одного из кредиторов банка "Югра" в офис Агентства по страхованию вкладов закончился избиением. Михаила Долматова не пустили в здание.

Как написал сам пострадавший на своей странице "ВКонтакте", его "выгнали, избили, да еще и отматерили". "Уважаемые вкладчики, вы все еще не понимаете что такое АСВ???? Эти …. думаете будут биться за наши деньги? Они готовы их только тратить!!!!" – возмущается кредитор.

Он выложил в соцсети видео инцидента и несколько фотографий со следами побоев, которые как утверждает Долматов, ему нанесли сотрудники АСВ. Издание Ura.ru связалось с кредитором “Югры" и узнало, что он уже снял побои и обратился в полицию.

"Помимо того, что я кредитор, еще и занимаюсь журналистской деятельностью. Мы пришли на разговор с представителем конкурсного управляющего банка „Югра“. Оформляли документы в бюро пропусков. Но затем спустились шесть охранников, которые в грубой форме нас начали выталкивать на улицу, сопровождая свои действия угрозами и побоями", – рассказал Михаил Долматов корреспонденту издания.





Все это произошло после того, как АСВ решило провести внеочередное собрание кредиторов банка "Югра" с явными, по мнению вкладчиков банка, нарушениями. Так, впервые за всю практику банкротства кредитных организаций Агентство по страхованию вкладов прибегло к заочному голосованию не по месту проведения собрания кредиторов, что по мнению активистов Союза вкладчиков противоречит нормам закона о банкротстве.





Также кворум собрания был сохранен на уровне 50%, в то время как по тому же закону о банкротстве должен был бы снизиться до 30%. Об этом заявляли и сами представители АСВ, выступая на первом собрании кредиторов банка, прошедшем в конце декабря прошлого года.

Долматов предположил, что АСВ выступает против того, чтобы был организован комитет кредиторов, ведь в этом случае действия конкурсного управляющего будут находиться под пристальным контролем, а АСВ боится этого, так как могут вскрыться различные махинации со стороны агентства.

Напомним, что в июле 2017 года Центробанк ввел в банке "Югра" временную администрацию, а спустя несколько дней отозвал у финансовой организации лицензию. Для руководства банка это стало неожиданным, поскольку, по их утверждению, проблем у него не было и он выполнял все рекомендации регулятора. Позже Арбитражный суд Москвы признал "Югру" банкротом.

Вкладчики-превышенцы, потерявшие после этого свои деньги, создали общественную организацию Союз вкладчиков и вот уже более года борются за свои права. Активисты обращались к депутатам разных уровней, заручились поддержкой экспертного сообщества и пытаются добиться возврата своих финансов.