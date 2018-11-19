Как топили "Югру"

Завтра, 20 ноября пройдет заседание 9-го арбитражного суда по рассмотрению апелляции к решению Московского арбитража по делу о банкротстве банка "Югра". За несколько дней до этого в печати опубликованы документы, свидетельствующие о грубых нарушениях со стороны Центробанка в процессе отзыва лицензии "Югры".

Все иски к регулятору представители "Югры" пока что проигрывали, но появление сенсационных документов привело к тому, что Арбитражный суд Москвы назначил на 10 декабря заседание по пересмотру решения о признании недействительным приказа об отзыве лицензии. Как сообщает информагентство RNS, дело направлено на пересмотр в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.

А обстоятельства эти таковы: на сайте Союза вкладчиков были опубликованы заключения Центробанка и приказов временной администрации "Югры" о корректировке его бухгалтерской отчетности. В частности, стало известно, что при корректировке стоимости недвижимого имущества на балансе банка с 16,9 миллиарда рублей до 6 миллиардов представители АСВ пользовалось не заключением независимой экспертизы, а ничем не подтвержденным мнением регулятора. В этой связи экс– председатель правления банка "Югра" Дмитрий Шиляев заявил, что Центробанк не обладает полномочиями на проведение оценочной экспертизы.

Специально созданная для защиты прав вкладчиков-превышенцев "Югры" организация – Союз вкладчиков России – уже не раз заявляла, что действия Центробанка напоминают не оздоровление банковской системы, а ее сознательное уничтожение. В документах, опубликованных общественниками, в частности, идет речь о предписании Центробанка в адрес "Югры" от 6 июля 2017 года о доначислении 13,4 миллиарда рублей резервов со сроком исполнения до 15 часов следующего дня.

Союз вкладчиков отмечает, что предписание было вручено поздно вечером и было заведомо невыполнимым по сроку, так как для его исполнения отводилось лишь 17 часов с учетом ночного времени или 6 часов рабочего времени. Однако оно было исполнено банком в установленный срок.





10 июля Центробанк перешел к следующей стадии. Двое представителей регулятора – зампред Василий Поздышев и глава департамента банковского надзора Анна Орленко – провели брифинг и сообщили журналистам сведения о "Югре", которые можно назвать не соответствующими действительности, пишет издание "Версия".

Чиновники рассказали о подозрениях в наличии в банке забалансовых счетов и выводе активов. Позже эта информация была опровергнута акционерами кредитной организации.

Затем наступило время действовать временной администрации АСВ. Ее руководитель Дмитрий Онегин издал распоряжение, согласно которому размер капитала банка был снижен до отрицательных значений. Сделано это было для того, чтобы отозвать у "Югры" лицензию и признать кредитную организацию банкротом.

Как говорят юристы, руководство Центробанка при санации "Югры" совершило противоправные действия. На этот счет высказался адвокат Сергей Гришанов, по мнению которого, представители регулятора нарушили статью 285 Уголовного кодекса: "Злоупотребление должностными полномочиями".

Похожие оценки звучат из стана экономистов. Как считает доктор экономических наук Никита Кричевский, Центробанк и подконтрольное ему АСВ фактически ликвидировали вполне работоспособную структуру, которая на дату отзыва лицензии соблюдала все нормативы.

А вот как прокомментировал историю с "Югрой" и другими банками советник президента Сергея Глазьева: он сравнил повальный отзыв лицензий у отечественных банков с эпидемией, когда Центробанк вместо того, чтобы лечить пациента, говорит ему: "Твое лечение будет стоить дороже, чем ты сам стоишь, давай-ка мы тебя расстреляем".





"Если случилось с "Югрой" – может случиться с любым банком", – предупреждает, со своей стороны, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

В этой связи Союз вкладчиков ранее предлагал провести референдум о статусе и подконтрольности Центробанка, который сейчас имеет исключительно независимое управление и обладает безграничными полномочиями.

Напомним, что летом прошлого года Центробанк ввел временное управление в "Югре" в лице Агентства по страхованию вкладов, а затем лишил финансовую организацию лицензии. В конце сентября 2018 года Московский арбитражный суд объявил "Югру" банкротом и назначил конкурсное управление сроком на один год.