Стрельба в центре Москвы: у здания ФСБ ранили двух силовиков

Около здания Федеральной службы безопасности в Москве неизвестные открыли стрельбу. Как сообщает телеграм-канал Baza, в результате перестрелки были ранены двое силовиков. Очевидцы утверждают, что слышали автоматные очереди.
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