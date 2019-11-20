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Происшествия

Вандалы осквернили памятник маршалу Жукову

прочитано 201 раз

В Харькове вандалы осквернили памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. Уточняется, что неизвестные облили постамент красной краской.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. По факту случившегося проводится проверка, пишет RT.

20 ноября 2019, 20:25

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