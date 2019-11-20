В Москве зазевавшийся водитель грузовика сбил женщину с годовалым ребенком

В Москве зазевавшийся водитель грузовика сбил маму с годовалым ребенком. Это случилось прямо на тротуаре, когда женщина везла коляску.
К счастью, почувствовав удар, водитель затормозил. По данным телеграм-канала Baza, у ребенка почти нет травм, лишь царапины на лице. Женщина пострадала гораздо сильнее, так как закрыла собой ребенка. У нее диагностированы переломы плеча и ребер.
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