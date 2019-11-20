В Электростали ищут уродующего и убивающего собак садиста

Жительница Электростали обратилась в полицию с заявлением о том, что ее собак кто-то выкрал из дома, замучил и убил. По ее словам, домашние питомцы пропали в разное время.
По данным "Подмосковье сегодня", хозяйка смогла найти животных только после нескольких дней непрекращающихся поисков. В одном из дворов она нашла старый колодец, где и лежали изуродованные собаки. У одной из них была оторвана лапа.
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