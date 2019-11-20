Водитель такси в Москве обманул иностранца на 14 тысяч рублей

В столице полиция проводит проверку по сообщению женщины, которая пожаловалась на то, что их с мужем обманул таксист. Они были вынуждены заплатить за короткую поездку 14 тысяч рублей.
Как сообщает "Москва 24", в правоохранительные органы обратилась 29-летняя жительница Воронежа. Вместе с 42-летним мужем, уроженцем Ниццы, она поймала на Арбате такси и попросила отвезти их к отелю в Скатертном переулке.
Приехав на место, водитель заявил, что по счетчику нужно оплатить 13 тысяч рублей, а на возражения супругов пригрозил не выпустить их из машины. Пассажир отдал таксисту банковскую карту, и с нее было снято 14 тысяч рублей.
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