Названа причина аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени

Названа причина аварийной посадки лайнера "Сухой Суперджет" в Тюмени. Ранее сообщалось, что самолет пришлось посадить из-за отказа двигателя, однако на самом деле пилоты сами перевели его на "малый ход", поскольку в турбину попала птица, пишет "Петербургский дневник".
Как отметили в пресс-службе авиаперевозчика, самолет следовал рейсом Тюмень – Санкт-Петербург. В самолете были 80 пассажиров и четыре члена экипажа. Командир лайнера принял решение выработать топливо и совершить экстренную посадку в тюменском аэропорту.
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