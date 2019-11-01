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Происшествия

Над Тюменью кружит самолет с отказавшим двигателем

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Борт SSJ-100, совершающий рейс Тюмень – Петербург, готовится к экстренной посадке. По информации СМИ, у лайнера отказал двигатель и сейчас он вырабатывает топливо, чтобы сесть в аэропорту Тюмени, передает "Царьград". 

Согласно данным Flightradar, нештатная ситуация произошла на борту, принадлежащем авиакомпании "Ямал". Другие подробности не уточняются.

1 ноября 2019, 17:41

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