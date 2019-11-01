Спасатели воспользовались автовышкой для эвакуации людей с верхних этажей горящего дома

В доме на Большой Сухаревской улице в Москве случился пожар. Возгорание произошло на втором этаже, затем огонь перекинулся на третий. Загорелась также лифтовая шахта, которая тут же рухнула, из-за чего жильцы верхних этажей оказались заблокированы.
Как передает "Царьград", при помощи автовышки спасатели эвакуировали из здания пять пострадавших, включая хозяина загоревшейся квартиры. По словам жильцов, из-за любви к алкоголю он устраивает пожар в доме уже не первый раз.
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