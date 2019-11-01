В Подмосковье задержали мужчину с 20 килограммами наркотиков

Полицейские задержали в лесу у деревни Мачихино мужчину, у которого в ходе обыска обнаружили порядка 20 килограммов синтетических наркотиков. Подозреваемого арестовали.
По данным "Подмосковье сегодня", всего у него нашли 20 пакетов с кристаллическим веществом светлого цвета – так называемой солью. Начинающий наркобарон признался, что купил ее для распространения.
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